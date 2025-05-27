Zum Inhalt springenBarrierefrei
GalileoStaffel 1Folge 6
26 Min.Ab 12

Westberlin, 1994. Der Erpresser Dagobert hält die Polizei seit 4 Jahren in Atem und immer wieder gelingt es ihm zu entwischen. Auch bei der Geldübergabe an einem stillgelegten Bahngleis. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch wagt das Experiment: Kommt er mit dem selben Trick wie damals mit dem Lösegeld davon?

Galileo
