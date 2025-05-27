Galileo True Crime Experiment
Folge 1: Raub im grünen Gewölbe
26 Min.Ab 12
Es war der wohl dreisteste Raub, den dieses Land je erlebt hat: Vor 7 Jahren schockten die Nachrichten aus dem historischen Dresdener Grünen Gewölbe das Land. Wie konnten die Täter Juwelen im Wert von über 100 Millionen Euro erbeuten? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler wagt das Experiment: Gelingt es ihm die Einbruchshürden zu überwinden?
