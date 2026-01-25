Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2026Folge 3vom 25.01.2026
50 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Was ist Luxusurlaub für Superreiche? Wenn Ort, Zeit und Geld keine Rolle mehr spielen? Christoph Karrasch jettet mit einer Multimillionärs-Reisegruppe um die Welt. Zwischen Privat-Terminals, Golfplätzen, Champagnerfrühstück und Ausflügen fernab jeden Standards erfährt er, was diesen Menschen beim Reisen wirklich wichtig ist. Parallel checkt Claire Oelkers in der Südsee auf einer Superyacht mit Helikoptern, U-Boot, Penthouse-Suiten und Gourmet-Küche auf Sterne-Niveau ein.

ProSieben
