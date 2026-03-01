Die Welt von oben - SüdamerikaJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 6: Die Welt von oben - Südamerika
50 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
"Galileo" schaut sich die Welt von oben an: Die "X-Plorer" lüften die Rätsel Südamerikas: Eine geheimnisvolle Geisterstadt mitten im Nirgendwo von Argentinien, die rätselhaften Regenbogen-Berge tief in den peruanischen Anden und ein mysteriöser Turm mitten im brasilianischen Amazonas. Welche Geschichten und welche Menschen stecken hinter diesen spektakulären Bildern?
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben