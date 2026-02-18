Gamer By Heart
Folge 4: Identität & Games
49 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Inwieweit haben Games einen Einfluss auf unsere eigene Identität? Wie wichtig ist es, sich selbst in Videospiel-Charakteren wiederzufinden? Und warum fällt es vielen Spieler:innen schwer, die politischen und gesellschaftskritischen Themen in Games überhaupt zu bemerken? In diesem Interview rede ich mit der Content Creatorin und Aktivistin Lilischote über diese Fragen und einigen weiteren thematischen Abschweifungen. Ich bringe ihr sogar bei, wie das Gen Z Herz funktioniert! Ein bunter Mix also, der sich lohnt ans Ohr gebracht zu werden.
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Gamer By Heart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Kunst
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Talk?Now!