Gamer By Heart
Folge 6: Musik & Twitch
74 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Auf Twitch gibt es nicht nur Let's Plays und Just Chatting. Auch die Musiksparte ist unter der Community sehr beliebt. Das erfährt PrimalaVera gerade am eigenen Leib. PrimalaVera ist Content Creatorin, Streamerin, Sängerin, Musical Darstellerin, Synchronsprecherin und Moderatorin - also ein echtes Multitalent. All diese Facetten sieht man auf ihren Plattformen. In dieser Folge sprechen wir vor allem über ihre Ups und Downs im Musical Business: Wie hart ist die Ausbildung? Wie laufen Auditions ab? Und wie bekommt sie all ihre Jobs unter einen Hut? Eins kann ich schon verraten: Es wird in dieser Folge auch richtig Deep.
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Gamer By Heart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Kunst
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Talk?Now!