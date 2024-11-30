Zum Inhalt springenBarrierefrei
Everest Enigma and Space Oddity

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 30.11.2024
41 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Während der ersten Expedition auf den Mount Everest ereignen sich seltsame Dinge. Und: Warum verschwand Australiens Premierminister im Ozean?

