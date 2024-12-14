Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimakte Erde

Red Sea Parting & Weird Whales

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 14.12.2024
Red Sea Parting & Weird Whales

Geheimakte Erde

Folge 8: Red Sea Parting & Weird Whales

41 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Kann die Teilung des Roten Meeres, wie sie in der Bibel beschrieben wird, mit einem Naturereignis erklärt werden? Und: Was führte dazu, dass sich hunderte Wale an den unterschiedlichsten Stränden unserer Erde einfanden?

Geheimakte Erde
Kabel Eins Doku
Geheimakte Erde

Geheimakte Erde

