Red Sea Parting & Weird Whales
Geheimakte Erde
Folge 8: Red Sea Parting & Weird Whales
41 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Kann die Teilung des Roten Meeres, wie sie in der Bibel beschrieben wird, mit einem Naturereignis erklärt werden? Und: Was führte dazu, dass sich hunderte Wale an den unterschiedlichsten Stränden unserer Erde einfanden?
Geheimakte Erde
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2023
12
Copyrights:© The Weather Channel