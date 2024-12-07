Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimakte Erde
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 07.12.2024
41 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Was hat es mit einem intakten, aber verlassenen Schiff inmitten des Ozeans auf sich? In Arkansas verfolgt ein mysteriöses Leuchten eine Gruppe Einheimischer entlang eines Bahngleises.

