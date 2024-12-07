Alcatraz Break & Alaska EnigmaJetzt kostenlos streamen
Geheimakte Erde
Folge 6: Alcatraz Break & Alaska Enigma
41 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Drei Inhaftierte wagen den Ausbruch aus dem US-Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz, das auf einer Insel gelegen ist. Haben sie das Vorhaben überlebt? Und: Das Flugzeug eines US-Politikers verschwindet über Alaska spurlos.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Geheimakte Erde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Weather Channel