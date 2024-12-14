Mammoth Mystery & Vanishing SubJetzt kostenlos streamen
Geheimakte Erde
Folge 7: Mammoth Mystery & Vanishing Sub
40 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Die letzten Mammuts der Erde erlebten ein Massensterben. Wer oder was ist dafür verantwortlich? Und: Ein Atom-U-Boot der US-Regierung verschwindet spurlos. Hat ein natürliches Phänomen etwas mit dem Verschwinden zu tun?
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Weather Channel