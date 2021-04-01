Staffel 01 Folge 04 - Geil! So treibt's ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Geil! So treibt's Österreich
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Geil! So treibt's Österreich
In dieser Folge dreht sich alles um Lustschmerz, Dominanz & Unterwerfung, sowie Fesselspielchen – kurz BDSM. Wie fühlt sich’s an mehr zu fühlen? Wer braucht den extra Kick im Bett und vor allem wieso? Diesen Fragen und noch mehr, geht Influencerin und GEIL!-Reporterin Nadine Mayerhofer nach, die die Lust am Schmerz erforschen will. Im BDSM Studio De Sade trifft sie Domina Josefine und einen ihrer unterwürfigen Kunden. Nach einer Studiotour darf Nadine dann auch ein kleines Domina-Schnupperpraktikum absolvieren. Ob sie wohl das Zeug dazu hat? Wo BDSM drauf steht, da ist auch BDSM drinnen. In unserem Koffer, voller speziellem Spielzeug zum Beispiel. Die Sex Test Dummies Michael und Jasmin versuchen sich einen Tag lang in einer dominant-devoten Beziehung. Wie lustbringend ist das Spiel mit Dominanz und Unterwerfung? Ist diese Sexualpräferenz etwas für Jedermann, wenn man sich nur mal darauf einlässt? Die neugierigen Freundinnen Jenny und Madina hatten bis jetzt noch kaum Erfahrung mit Fesselspielchen. Daher wagen sie den Selbstversuch in Sachen Bondage mittels Video-Tutorial. Ob sie wohl Gefallen am Verschnüren finden oder alles in einem Kuddelmuddel endet und sie entnervt aufgeben?! In der Rubrik „Porno Schauen“ machen die übrigen Sex Test Dummies schockierte Gesichter und der eine oder andere hat beim Betrachten der abgefahrensten BDSM-Filmchen Phantomschmerzen. Zu guter Letzt besucht GEIL! einen Fesselkünstler, der etwas anderen Art. Seine Spielpartnerinnen hängen gern mal von der Decke und dürfen nur dann atmen, wenn er es zulässt. Eine Reise in die Welt der Atemkontrolle. Begleitet wird all das von Experten, wie dem klinischen Sexologen Wolfgang Kostenwein und Univ.-Prof. Dr. med. habil. Dr. med. Michael J.M Fischer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick