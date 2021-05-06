Staffel 01 Folge 09 - Geil! So treibt's ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Geil! So treibt's Österreich
Folge 9: Staffel 01 Folge 09 - Geil! So treibt's Österreich
GEIL! erforscht auch diesmal wieder die bunte Welt der Sexualität und geht den Fragen nach: Was hat Liebe mit Sex zu tun? Geht’s auch ohne oder nur mit? Und wie macht man richtig Liebe mit sich selbst? Eine, die Liebe und Sex strikt trennt ist Joanne. Denn während die einen auf der Suche nach der großen Liebe sind, ist sie auf der Suche nach ihrem nächsten potenziellen Liebhaber. Sie ist sexsüchtig und kann an gar nichts anderes denken. Eine rosarote Brille oder Schmetterlinge im Bauch spielen für sie, bei der schönsten Nebensache der Welt keine Rolle. Gut tut ihr das aus eigener Aussage nicht und will sich ihrem Problem stellen. Dafür beginnt sie eine Therapie und holt sich Rat bei einer Sexualtherapeutin. Auch Influencerin Nadine ist diese Woche auf der Suche nach Liebe! Sie besucht einen Masturbationsworkshop für sie und ihn. Gemeinsam mit experimentierfreudigen Protagonisten will sie herausfinden, wie man sich selbst richtig liebt und da gehört die Liebe zu seinem eigenen Intimbereich nun mal dazu. Sexological Bodyworker beantworten Fragen rund ums Thema Selbstbefriedigung: Wie berühre ich mich richtig? Wie finde ich heraus, was mir guttut und was ist die richtige Technik für Liebe und Spaß mit sich selbst? Lara ist jung und steht auf ältere Männer und ein bisschen Luxus. Als Sugarbabe lässt sie sich für Dates, Aufmerksamkeit und körperliche Nähe von ihren sogenannten Sugardaddys mit Geschenken und Geld verwöhnen. Wir begleiten die junge Wienerin auf dem Weg zu einem Date und gehen der Frage nach, ob man sich Liebe wirklich erkaufen kann. Sex in einer Liebesbeziehung findet klassischerweise zu zweit statt. Sobald eine dritte Person oder mehrere mitmischen, wird’s kompliziert… oder?! Wir treffen ein Pärchen, das sein Bett gerne auch mal mit anderen Menschen teilt. Wie kann man einander lieben und trotzdem mit Anderen Sex haben? Wie lässt sich Liebe von Sex trennen? Wie ist das mit der Eifersucht? Wir sind bei einem Swinger-Date dabei, um mehr über Dreier, Vierer, Partnertausch & Eifersucht zu erfahren… und welchen Platz dabei die Liebe noch hat. Schlangenfalle, sportlicher Sperling und Co. Nein, das sind keine zoologischen Begriffe, sondern Stellungen aus dem Kamasutra. Unsere Sextest-Paare trauen sich drüber, testen ihre Gelenkigkeit und schauen was wirklich hinter dem indischen Sexratgeber steckt. Und auch beim Auspacken und Pornoschauen sind die Sex Test Dummies wieder voll in ihrem Element. Sie probieren aus und kommentieren alles und das mit viel Amore.
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