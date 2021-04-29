Staffel 01 Folge 08 - Geil! So treibt's ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Geil! So treibt's Österreich
Folge 8: Staffel 01 Folge 08 - Geil! So treibt's Österreich
GEIL! stellt dieses Mal die Frage: „Was kann ich tun, wenn…?“ Dabei zeigen sich einige interessante Antworten. #Squirting… neuer Trend oder verbessert es die Orgasmusfähigkeit von Frauen? Lucy macht für uns eine Schulung bei einer Squirting-Meisterin. Eine meditative Session soll Lukas die nötige Kontrolle über seinen flüssigen Nachwuchs geben. Die alte indische Lehre Tantra hat zum Ziel, Sinnlichkeit und Spiritualität zu verbinden. Was heute in westlichen Tantra Schulen verbreitet wird, hat mit der indischen tantrischen Tradition allerdings wenig zu tun. Das Neo-Tantra wird vor allem in Esoterikmilieus als eine Art sexuelle Energiearbeit praktiziert. Ob das die Männerprobleme lösen kann wird sich zeigen. Auch Influencerin Nadine Mayerhofer ist wieder unterwegs und trifft einen jungen Mann, der mit seiner Art von Hilfsmittel in andere sexuelle Dimensionen katapultiert werden will. Chemsex ist ein Trend besonders unter Jüngeren und bedeutet Geschlechtsverkehr unter Einflussnahme von Drogen. Timo hat bereits einige Erfahrungen mit Freizeitdrogen gemacht und kann Host Nadine einiges an Erlebnissen mitteilen. Das will Nadine so natürlich nicht unkommentiert lassen und besucht die Expertin Bettina Hölblinger von CheckIt!, dem Suchtpräventions-Service von der Stadt Wien. Neben illegalen Drogen existieren auch zahlreiche natürliche Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel, denen eine aphrodisierende und luststeigernde Wirkung nachgesagt wird. Ein Experiment soll zeigen, was wirklich wirkt. Marina und Michael haben nach der Geburt ihres Kindes etwas an sex-drive verloren und testen ohne Hemmungen, ob Brennnesseltee die Wirkung von Austern in den Schatten stellt und auch ob Pheromon-Parfum wirklich gut riechen muss. Auch unsere unermüdliche Gruppe von Sex-Test-Dummies konzentriert sich auf Unterstützer im Liebesspiel bei ihren Tests. Was kann eine Penispumpe und welche Wirkung haben im Internet bestellte Viagra Nachahmungen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick