Folge 6: Staffel 01 Folge 06 - Geil! So treibt's Österreich
Influencerin und GEIL! Moderatorin Nadine Mayerhofer ist wieder für uns unterwegs und unternimmt einen fiktiven Kurztrip nach Asien. Sie besucht Österreichs bekannteste Cosplayerin Nana Kuronoma und wird in die in Japan geprägte Fanpraxis des originalgetreuen Verwandelns in Comicfiguren eingeführt. Außerdem klären wir auf: Was hat Cosplay mit Sex zu tun und warum ist es für manche ein Vorspiel, sich wie ein Tier zu verkleiden und dieses zu imitieren? Kostümierung ist auch ein elementarer Teil von Janina Viviannes Partys. Auf den Veranstaltungen der Sex Positive Aktivistin sind Alkohol und Drogen Tabu. Dafür kann man auf dem Erwachsenenspielplatz in schrille Kostüme schlüpfen und seine Sexualität verspielt ausleben. Vieles kann, nichts muss und über allem steht bei den Veranstaltungen das Credo: Consent. Wenn es also zum Sex kommt, was es nicht muss, dann ist die gegenseitige Einverständnis oberste Voraussetzung. Eh klar. Zum Verkleiden gehört auch das Entkleiden. Und darum schicken wir zwei mutige Sex Test Dummies zu echten Profistrippern. Sie erklären und zeigen uns, wie man sich richtig entkleidet. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachmachen quasi! Die Sex-Test-Dummies sind auch wieder im Einsatz: Die Überraschungsboxen bringen diesmal nicht nur Freude, sondern kosten die Tester auch viel Überwindung. Wo andere wegsehen, da schauen unsere STDs genau hin, denn der heutige Porno ist nichts für schwache Nerven. Außerdem öffnen zwei STD-Paare ihre Schranktüren und zeigen uns, was sich in ihrem Kleiderparadies befindet – Präsentation der Outfit Favoriten inklusive!
