Staffel 01 Folge 02 - Geil! So treibt's ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Geil! So treibt's Österreich
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Geil! So treibt's Österreich
Influencerin und Moderatorin Nadine Mayerhofer trifft jugendliche ÖsterreicherInnen um herauszufinden, wie sie über Sex denken, wie sie sich das erste Mal vorstellen oder ob und wie sie es bereits erlebt haben. Unterstützt wird sie bei der spannenden Befragung von der Klinischen- und Gesundheitspsychologin Mag. Ines Sindelar. Außerdem: Die klinischen Sexologen und Sexualpädagogen Miriam Foresta und Markus Sukdolka geben einen Sexualkunde-Workshop. Diesmal sitzen auf der Schulbank aber keine Jugendlichen sondern Erwachsene. Was wissen sie? Oder besser gefragt, was wissen sie nicht? Aufgeklärt wurden sie alle - die einen besser, die anderen schlechter. Eines wird aber schnell klar: dazulernen kann man immer. Die Sex-Test-Dummies sind fester Bestandteil in Geil! Sie geben nicht nur ihre Meinung über Sexthemen ab, sondern testen und bewerten auch wieder bekanntes und weniger bekanntes Erotik-Zubehör. Was sie schon immer über Sex wissen wollten… oder wie man es richtig macht, das erfährt ein junges Pärchen bei einer Nachhilfestunde im Fach Oralverkehr von Blasmeisterin Mira und Ex-Pornostar Ria Hill.
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