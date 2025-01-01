Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 01 Folge 07 - Geil! So treibt's Österreich

50 Min.Ab 16

Influencerin und GEIL!-Moderatorin Nadine Mayerhofer begleitet diesmal einen Tag lang Escort-Lady Violetta bei ihrer Arbeit. Violetta liebt nach eigenen Angaben Sex und hat Spaß an den Rendezvous mit ihren erlesenen und spendablen Kunden. Bereits bei der Latina zuhause staunt Nadine nicht schlecht, als sie deren Arsenal an Sexspielzeug inspizieren darf. Sie erhält spannende Einblicke in den Arbeitsalltag eines Escorts. Sex Test Dummy Eva ist auch wieder mit von der Partie. Sie ist zu Besuch bei Julia Bach. Diese ist eine der Top-Verdienerinnen von über 50.000 Amateurmodels bei einer führenden Amateur-Sex-Online-Plattform. Das Exklusiv-Model verdient mit Live-Webcam-Shows und Amateurvideos ihren Lebensunterhalt und baut Eva gleich mal in eine ihrer Webcam-Sessions ein. Wie sich Eva als wohl als Webcam-Model eignet und wie ihr Selbstversuch gelingt wird sich zeigen. In einer Spezialform des Bordells, dem Sauna Club, können Männer nicht nur wellnessen, sondern auch ein paar vergnügliche Stunden mit Sexarbeiterinnen zubringen. In dem Sauna Club arbeitet Alexa. Sie bezeichnet sich als Showgirl, geht ihren eigenen Angaben zufolge gerne ihrer Tätigkeit nach. Einer ihrer Kunden erläutert, warum er lieber im gemütlichen Sauna Club verweilt als sich im klassischen Laufhaus abspeisen zu lassen. Unsere Sex Test Dummies sind auch diesmal wieder mit vollem Elan dabei, kommentieren Pornos und probieren alle möglichen Sextoys aus. Mit dabei ein Klassiker der Pornographie und exklusive Luxusspielzeuge. Star-Sexologe Wolfgang Kostenwein klärt wie immer auf und liefert Wissenswertes rund ums Thema.

