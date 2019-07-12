Was ist die "Hochzeitsnacht-Theorie"?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 5: Was ist die "Hochzeitsnacht-Theorie"?
45 Min.Folge vom 12.07.2019Ab 6
Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. Diesmal dabei: Chris Tall, Guido Cantz und Pierre m. Krause.
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Genial daneben
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5, Season 7: SAT.1 & © Season 4: Sat.1 & © Season 6: Constantin Entertainment GmbH