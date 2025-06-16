Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Georgie & Mandy

Feindliche Übernahme

ProSiebenStaffel 1Folge 11vom 16.06.2025
Feindliche Übernahme

Feindliche ÜbernahmeJetzt kostenlos streamen

Georgie & Mandy

Folge 11: Feindliche Übernahme

20 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 6

Georgie plant, koreanische Reifen zu verkaufen, weil er ein lukratives Geschäft wittert. Schließlich bestellt er hinter dem Rücken seines Schwiegervaters die Reifen auf Kommissionsbasis. Jim ist darüber so wütend, dass es zu einem heftigen Streit kommt, infolgedessen sich ihre beruflichen Wege trennen. Georgie kommt schließlich bei Fred Fagenbacher unter - Jims größten Konkurrenten in der Reifen-Branche und Audreys Highschool-Freund.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Georgie & Mandy
ProSieben
Georgie & Mandy

Georgie & Mandy

Alle 1 Staffeln und Folgen