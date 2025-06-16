Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 12 vom 16.06.2025
18 Min. Folge vom 16.06.2025 Ab 6

Georgie kämpft mit einer heftigen Erkältung. Er ignoriert alle Symptome und schleppt sich zur Arbeit, doch Jim schickt ihn gleich wieder zurück ins Bett. In seinen Fieberträumen erscheint ihm schließlich sein Vater, der überhaupt kein Verständnis dafür hat, dass sein Sohn krank ist. Gleichzeitig steht Mandy vor ihrer großen Chance: Sie darf die Wettermoderatorin im Fernsehen vertreten. Doch schon die Wahl des Outfits stellt sie vor ungeahnte Herausforderungen.

ProSieben
