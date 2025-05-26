Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Georgie & Mandy

Ein alter Mustang

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 26.05.2025
Ein alter Mustang

Ein alter MustangJetzt kostenlos streamen

Georgie & Mandy

Folge 7: Ein alter Mustang

19 Min.Folge vom 26.05.2025

Georgie entdeckt einen alten Mustang, der in der Garage steht, und beschließt, ihn gemeinsam mit Jim zu restaurieren. Um ein Ersatzteil zu besorgen, planen die beiden einen längeren Ausflug. Im Sinne der Familienzusammenführung entscheidet sich Georgie, Connor mitzunehmen. Doch aufgrund der bestehenden Spannungen zwischen Connor und seinem Vater verläuft der Trip anders als geplant. Derweil eskaliert auch ein Streit zwischen Mandy und ihrer Mutter Audrey.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Georgie & Mandy
ProSieben
Georgie & Mandy

Georgie & Mandy

Alle 1 Staffeln und Folgen