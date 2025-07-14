Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 19vom 14.07.2025
18 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 6

Mandy soll im Auftrag von Meemaw Wettschulden bei ihrem Vater eintreiben. Dummerweise bekommt ihre Mutter Wind von der Sache. Entrüstet über Jims riskantes Spiel und Meemaws skrupellose Geldeintreibung, droht sie mit einer Anzeige. Zudem setzt sie Jim die Pistole auf die Brust: Ehe oder riskante Zockerei.

