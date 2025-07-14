Georgie & Mandy
Folge 20: Ladys lieben Brunch
18 Min.Folge vom 14.07.2025
Georgie plant einen romantischen Muttertag mit Mandy, doch Audrey und Mary durchkreuzen seine Pläne. Beide Mütter möchten den Tag mit ihren Kindern verbringen. Zudem drängt Audrey darauf, Connors Freundin Chloe endlich kennenzulernen. Kurzerhand laden Georgie und Mandy alle zu den McAllisters ein. Das Zusammentreffen verläuft jedoch recht turbulent, denn Audrey beäugt Chloe kritisch, und die Spannungen zwischen Audrey und Mary sind spürbar.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen