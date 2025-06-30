Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Georgie & Mandy

Die Göttin des Musikgeschäfts

ProSiebenStaffel 1Folge 15vom 30.06.2025
Die Göttin des Musikgeschäfts

Die Göttin des MusikgeschäftsJetzt kostenlos streamen

Georgie & Mandy

Folge 15: Die Göttin des Musikgeschäfts

18 Min.Folge vom 30.06.2025

Connor himmelt die Verkäuferin Chloe an und bittet Georgie um Rat in Sachen Liebe. Durch Mandys lose Zunge erfahren schließlich auch Jim und Audrey von den amourösen Abenteuern ihres Sohnemanns. Audrey ist alles andere als begeistert ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Georgie & Mandy
ProSieben
Georgie & Mandy

Georgie & Mandy

Alle 1 Staffeln und Folgen