Georgie & Mandy
Folge 22: Schwere Entscheidungen
21 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 6
Bei Georgie und Mandy kriselt es, da er eifersüchtig auf ihren neuen Boss, ihren Ex-Freund Scott, ist. Die beiden geraten daraufhin in einen heftigen Streit. Währenddessen versucht Georgie, Jims Laden zu kaufen, um seine finanzielle Zukunft zu sichern. Die Bank lehnt jedoch seinen Kreditantrag ab.
Georgie & Mandy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen