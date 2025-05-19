Ein ganz normaler SamariterJetzt kostenlos streamen
Georgie & Mandy
Folge 6: Ein ganz normaler Samariter
19 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 6
Georgie lernt während seines Jobs beim Abschleppdienst Valerie kennen, die regelmäßig die Kirche von Reverend Lemon besucht. Der Pfarrer predigt, dass Erfolg aus der Verbindung zu Gott resultiert. Georgie mag diesen Ansatz und besucht die Messe. Durch die Gemeinde gewinnt er viele neue Kunden für Jims Werkstatt, was den Eindruck verstärkt, dass an den Worten des Reverends etwas Wahres dran ist. Valerie hingegen empfindet für Georgie mehr als nur christliche Nächstenliebe ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Georgie & Mandy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen