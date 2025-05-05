Georgie & Mandy
Folge 2: New Yorker Unsinn
18 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 6
Mandy ist unglücklich, weil sie keine Arbeit findet, während Georgies Schwester Missy in der Schule Probleme hat, die sie ihrer Mutter Mary verschweigt. All diese Herausforderungen unter einen Hut zu bringen, verursacht bei Georgie erheblichen Stress. Plötzlich verspürt er ein beklemmendes Gefühl in der Brust und hat Angst, einen Herzinfarkt zu erleiden.
Georgie & Mandy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen