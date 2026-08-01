Der letzte Wille und ein neues LebenJetzt kostenlos streamen
Georgie & Mandy
Folge 3: Der letzte Wille und ein neues Leben
18 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Mary beginnt, sich nach dem Tod ihres Mannes wieder zu verabreden, was Georgie missfällt. Er befragt daraufhin Pastor Jeff nach bestimmten biblischen Richtlinien für Witwen. Jim und Audrey erstellen derweil ein Testament und überlegen, wer von ihren Kindern mit dem Erbe umgehen kann. Als sich Mandy einmischt, haben die beiden eine brillante Idee ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Georgie & Mandy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen