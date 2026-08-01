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Georgie & Mandy

Ein gebrochenes Herz und ein Axolotl

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 24.08.2026
Ein gebrochenes Herz und ein Axolotl

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Georgie & Mandy

Folge 6: Ein gebrochenes Herz und ein Axolotl

18 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12

Connor versinkt in Liebeskummer, nachdem Chloe ihn verlassen hat. Seine Familie bemüht sich vergeblich, ihn aufzumuntern. In ihrer Verzweiflung greifen Georgie, Mandy, Audrey und Jim zu unkonventionellen Methoden und füllen den niedergeschlagenen Connor mit Alkohol ab. Inmitten seines Rauschs fasst er einen lebensverändernden Entschluss: Er will seine Leidenschaft für Musik zum Beruf machen.

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