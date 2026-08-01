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Georgie & Mandy

Eine Dienstfahrt und ein Test im Müll

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 24.08.2026
Eine Dienstfahrt und ein Test im Müll

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Georgie & Mandy

Folge 5: Eine Dienstfahrt und ein Test im Müll

18 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 6

Nach langem Bitten und Betteln darf Mandy im Fernsehen endlich mehr als nur das Wetter präsentieren. Sie muss dafür allerdings mit ihrem Boss, ihrem Ex-Freund Scott, verreisen. Georgie ist alarmiert und sucht ein Gespräch mit Scott, das jedoch anders verläuft als geplant. Audrey findet in Connors Badmülleimer derweil einen Schwangerschaftstest. Jim und Audrey sind alarmiert ...

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