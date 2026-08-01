Eine Dienstfahrt und ein Test im MüllJetzt kostenlos streamen
Georgie & Mandy
Folge 5: Eine Dienstfahrt und ein Test im Müll
18 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 6
Nach langem Bitten und Betteln darf Mandy im Fernsehen endlich mehr als nur das Wetter präsentieren. Sie muss dafür allerdings mit ihrem Boss, ihrem Ex-Freund Scott, verreisen. Georgie ist alarmiert und sucht ein Gespräch mit Scott, das jedoch anders verläuft als geplant. Audrey findet in Connors Badmülleimer derweil einen Schwangerschaftstest. Jim und Audrey sind alarmiert ...
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Alle Staffeln im Überblick
Georgie & Mandy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen