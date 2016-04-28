Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Einzug ins Halbfinale

ProSiebenStaffel 11Folge 13vom 28.04.2016
Einzug ins Halbfinale

Einzug ins HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 13: Einzug ins Halbfinale

97 Min.Folge vom 28.04.2016Ab 12

Es geht ums Halbfinale. Fünf Models aus Team Thomas und zwei Models aus Team Michael träumen noch vom Titel "Germany's next Topmodel" 2016. Heute laufen die Mädels in bodenlangen Kleidern über einen ungewöhnlichen Catwalk. Denn zwischen den Models und dem Halbfinale steht mitten in einer Wunderland-Kulisse noch ein pompös gedeckter Tisch. Große und kleine Gläser, Blumenvasen und Porzellan auf der langen Tafel, die als Laufsteg dient, erschweren einen eleganten Walk.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen