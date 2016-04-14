Germany's Next Topmodel
Folge 11: Blanker Horror
97 Min.Folge vom 14.04.2016Ab 12
Horror meets High-Fashion: Heidi Klum schickt die Kandidatinnen ins Geisterhaus. In einer Grusel-Kulisse sollen die Nachwuchsmodels im schaurig-schönen Gespensterlook vor der Kamera posieren - und zwar schwebend ... Beim Entscheidungswalk laufen die Mädchen in hautengen Ganzkörperanzügen mit Schachbrettmuster komplett verdeckt über den Laufsteg. Werden die Juroren die Models ihrem Walk zuordnen können?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen