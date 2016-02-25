Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das große Umstyling

ProSiebenStaffel 11Folge 4vom 25.02.2016
Das große Umstyling

Das große UmstylingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 4: Das große Umstyling

95 Min.Folge vom 25.02.2016Ab 12

Schnipp, schnapp, Haare ab! Heute bittet die "Germany's next Topmodel"-Jury die Nachwuchsmodels zum Umstyling. Lange blonde Haare oder ein roter Pagenkopf? Schwarze Extensions oder ein Princeton? Frecher Bob oder lange Wellen? Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo haben sich für fast jedes Model einen komplett neuen Look überlegt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen