Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Meerjungfrauen-Shooting

ProSiebenStaffel 7Folge 13
Meerjungfrauen-Shooting

Meerjungfrauen-ShootingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 13: Meerjungfrauen-Shooting

99 Min.Ab 12

In Netz gegangen heißt es für die Mädchen in dieser Folge von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum", denn heute müssen sich die Kandidatinnen beim Shooting als sexy Meerjungfrauen in einem Fischernetz räkeln und posieren. Wer begeistert Heidi Klum beim Shooting? Und welches Mädchen muss in dieser Folge leider gehen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen