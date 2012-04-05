Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Stage Diving

ProSiebenStaffel 7Folge 7vom 05.04.2012
Stage Diving

Stage DivingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 7: Stage Diving

102 Min.Folge vom 05.04.2012Ab 12

Let's Rock: Beim großen Fotoshooting ist "Stage-Diving" angesagt. Als Model-Partner steht den Mädels hierfür natürlich ein echter Rockstar zur Seite und zeigt ihnen, wie das Bad in der Menge am besten gelingt. Dann geht es für die Mädchen nach New York. Dort stehen neben einem Coaching mit Victoria's Secret-Engel Elsa Hosk auch diverse Castings auf dem Plan. Wer ergattert einen Job in der Fashion-Metropole New York und kann sich beweisen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen