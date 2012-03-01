Germany's Next Topmodel
Folge 2: Auf nach Thailand
105 Min.Folge vom 01.03.2012Ab 12
Die Topmodel-Weltreise beginnt: Für die Mädchen geht es schon in der zweiten Folge in den fernen Osten - nach Thailand. Dort erwartet sie ihr erstes großes Fotoshooting - am Strand und sexy im Bikini. Außerdem lernen die Kandidatinnen den Zauber und die Exotik des Landes kennen. Gemeinsam mit Heidi Klum, Thomas Hayo und Thomas Rath erkunden sie Thailand, und es warten einige Überraschungen und spannende Herausforderungen auf sie ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen