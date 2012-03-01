Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf nach Thailand

ProSiebenStaffel 7Folge 2vom 01.03.2012
105 Min.Folge vom 01.03.2012Ab 12

Die Topmodel-Weltreise beginnt: Für die Mädchen geht es schon in der zweiten Folge in den fernen Osten - nach Thailand. Dort erwartet sie ihr erstes großes Fotoshooting - am Strand und sexy im Bikini. Außerdem lernen die Kandidatinnen den Zauber und die Exotik des Landes kennen. Gemeinsam mit Heidi Klum, Thomas Hayo und Thomas Rath erkunden sie Thailand, und es warten einige Überraschungen und spannende Herausforderungen auf sie ...

