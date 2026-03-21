Folge vom 21.03.2026
Spuk im BordellJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 21.03.2026: Spuk im Bordell
45 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 16
Zak und sein Team untersuchen in einem historischen Ort ein altes Bordell. Die Einheimischen haben die Befürchtung, dass die ehemalige Chefin des Etablissements ihre Geschäfte auch nach ihrem Tod nicht aufgegeben hat. Treibt hier tatsächlich ein Geist sein Unwesen?
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.