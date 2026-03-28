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Ghost Adventures - House Calls

Invasion der Skinwalker – Teil 1

TLCFolge vom 28.03.2026
Invasion der Skinwalker – Teil 1

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Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 28.03.2026: Invasion der Skinwalker – Teil 1

44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Zak und die Geisterjäger betreten heiligen Boden, als sie in Utah “Skinwalker”-Sichtungen nachgehen. Erscheint das mythische Tierwesen, um die Schändung indianischer Artefakte zu rächen? Oder wird die Gruppe von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt?

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