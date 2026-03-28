Invasion der Skinwalker – Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 28.03.2026: Invasion der Skinwalker – Teil 1
44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Zak und die Geisterjäger betreten heiligen Boden, als sie in Utah “Skinwalker”-Sichtungen nachgehen. Erscheint das mythische Tierwesen, um die Schändung indianischer Artefakte zu rächen? Oder wird die Gruppe von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.