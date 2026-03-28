Folge vom 28.03.2026
Invasion der Skinwalker – Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 28.03.2026: Invasion der Skinwalker – Teil 2
44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
In Utah setzen die Geisterjäger ihre Arbeit fort: Im “Chuckwagon Inn” gerät Zaks Team in einen Kampf zwischen einer uralten Energie und den dunklen Geistern, die den Ort heimsuchen. Stoßen sie dabei auf die Skinwalker?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Mystery, Fantasie, Thriller, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.