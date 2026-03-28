Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ghost Adventures - House Calls

TLCFolge vom 28.03.2026
Invasion der Skinwalker – Teil 2

Invasion der Skinwalker – Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 28.03.2026: Invasion der Skinwalker – Teil 2

44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

In Utah setzen die Geisterjäger ihre Arbeit fort: Im “Chuckwagon Inn” gerät Zaks Team in einen Kampf zwischen einer uralten Energie und den dunklen Geistern, die den Ort heimsuchen. Stoßen sie dabei auf die Skinwalker?

Alle verfügbaren Folgen