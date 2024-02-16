Ghost Hunters
Folge vom 16.02.2024: Blitze, UFOs, Feuerbälle
TAPS begibt sich nach Virginia, um eines der ältesten Backsteinbauwerke Nordamerikas zu untersuchen. Bacons Castle wurde 1665 von Arthur Allen erbaut. Nachdem jedoch Rebellen unter der Führung von Nathaniel Bacon das Schloss während einer Rebellion 1670 in Besitz genommen hatten, nannten die Menschen das Haus fortan Bacons Castle. Seit Jahrhunderten beobachten die Menschen eine seltsame Lichtkugel, die sich um das Anwesen bewegt und als "Castle Light" bekannt ist. Besucher berichten von einer weiblichen Erscheinung und bedrohlichen Stimmen, die ihnen sagten, sie sollten verschwinden. Seit die Renovierungsarbeiten an der Sklavenhütte von 1829 abgeschlossen waren, nahmen die Aktivitäten immer weiter zu. Stehen die Schattenfiguren mit der Sklavenhütte in Verbindung oder sind Teile der Seelen zurückgeblieben?