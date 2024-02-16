Ghost Hunters
Folge vom 16.02.2024: Finsterlinge im Todestrakt
45 Min.Folge vom 16.02.2024Ab 12
Das Team bittet die ehemaligen Geisterjäger Amy Bruni und Adam Berry, mit ihnen das Missouri State Penitentiary zu besuchen. Das historische Gebäude war einst das älteste Gefängnis westlich des Mississippi. Nach einer Revolte im Jahr 1954 wurde das Gefängnis als "Bloodiest 47 acres in America" bekannt. Fast 40 Gefangene wurden in der Gaskammer hingerichtet, und Tausende weitere starben an Krankheiten, Kämpfen unter den Insassen oder natürlichen Ursachen. Reiseleiter und Sicherheitsbeamte erzählen dem Team, dass sie von paranormalen Wesen verfolgt werden, die hinter den Mauern des Gefängnisses lauern. Stehen die Schattenfiguren mit den hundertjährigen Zellen in Verbindung, oder sind sie vielmehr Überbleibsel der ehemaligen Häftlinge?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.