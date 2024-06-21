Ghost Hunters
Folge vom 21.06.2024: Die Geister des Staudamms
44 Min.
Das erste Mal in der Geschichte des Hoover-Damms darf ein paranormales Experten-Team das Gelände untersuchen. Die Talsperre trennt Nevada und Arizona, schon seit jeher soll es hier spuken. Immer wieder werden geisterhafte Arbeiter gesichtet: Männer, die beim Bau des Damms umgekommen sind? Auch in den Tunneln lauern Schattengestalten, weshalb das gesamte Gelände inzwischen mit Angst behaftet ist. Können die Geisterjäger nach mehr als 90 Jahren endlich für Frieden am legendären Hoover-Damm sorgen?
Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe: 12
12
