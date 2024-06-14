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Ghost Hunters

Der schwebende Hund

TLCFolge vom 14.06.2024
Der schwebende Hund

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Ghost Hunters

Folge vom 14.06.2024: Der schwebende Hund

44 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12

Das Team von „The Atlantic Paranormal Society“ wird nach Alabama gerufen. Dort haben neue Eigentümer das „Moody Mansion“, Baujahr 1887, mühevoll restauriert. Allerdings kann die 4-köpfige Familie, die nun hier lebt, das prächtige Herrenhaus kaum genießen. Denn paranormale Phänomene gehören fast schon zur Tagesordnung: Schemenhafte Männer in Anzügen, ehemalige Hausmädchen und sogar ein schwebender Hund wurden hier bereits beobachtet. Handelt es sich dabei um Restenergien aus einer längst vergangenen Zeit?

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