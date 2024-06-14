Ghost Hunters
Folge vom 14.06.2024: Der schwebende Hund
44 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12
Das Team von „The Atlantic Paranormal Society“ wird nach Alabama gerufen. Dort haben neue Eigentümer das „Moody Mansion“, Baujahr 1887, mühevoll restauriert. Allerdings kann die 4-köpfige Familie, die nun hier lebt, das prächtige Herrenhaus kaum genießen. Denn paranormale Phänomene gehören fast schon zur Tagesordnung: Schemenhafte Männer in Anzügen, ehemalige Hausmädchen und sogar ein schwebender Hund wurden hier bereits beobachtet. Handelt es sich dabei um Restenergien aus einer längst vergangenen Zeit?
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Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.