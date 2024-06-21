Ghost Hunters
Folge vom 21.06.2024: Gefangen im Leben
44 Min.Folge vom 21.06.2024Ab 12
Das TAPS-Team reist nach Hanford, Kalifornien, um dort die alte Bastille zu untersuchen. Das einstige Gefängnis war für seine unmenschlichen Zustände bekannt. Heute steht das Gebäude leer, doch seine Vergangenheit lebt weiter. In dem Gemäuer soll es starke paranormale Aktivitäten geben: Man sieht die Erscheinungen von Häftlingen und Gefängniswärtern. Viele sind hier auf grausame Weise gestorben oder haben sich umgebracht, und die dunkle Energie scheint nachzuwirken. Nun will der Verwalter die Räume neu vermieten, doch die Leute fürchten sich. Chandler Riggs unterstützt TAPS diesmal bei der Geisterjagd.
Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
