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Ghost Hunters

Stimmen im Leuchtturm

TLCFolge vom 24.05.2024
Stimmen im Leuchtturm

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Ghost Hunters

Folge vom 24.05.2024: Stimmen im Leuchtturm

45 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12

Der historische Pensacola-Leuchtturm blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Der Geist eines verstorbenen Wärters, der sein altes zu Hause als sicheren Hafen im Tod nutzt, soll hier herumirren. Die Stimmen der Toten suchen Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen heim, der Leuchtturm gilt nicht ohne Grund als einer der bekanntesten Spuk-Orte des Landes. Die Geisterjäger sollen nun dafür sorgen, dass die Besucher einer Ausstellung in Sicherheit den Leuchtturm betreten können. Gelingt es, die Wesen zu beruhigen?

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