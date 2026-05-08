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Ghosts

Comedy CentralStaffel 4Folge 5vom 08.05.2026
Im Schatten des Vorhangs

Im Schatten des VorhangsJetzt kostenlos streamen

Ghosts

Folge 5: Im Schatten des Vorhangs

20 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Alberta bietet Sam an, ihr beim Vorsprechen für eine Rolle bei einer örtlichen Theatergruppe zu helfen. Dabei verliebt sich Sasappis Hals über Kopf in eine der Schauspielerinnen und nutzt Jays Träume, um ihr näherzukommen.

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