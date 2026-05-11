Staffel 4Folge 6vom 11.05.2026
Quellen und QualenJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 6: Quellen und Qualen
20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Sam steht unter Druck: Ihr Verleger verlangt Beweise für ihre Isaac-Biografie. Mit Jay an ihrer Seite begibt sie sich auf eine spannende Schnitzeljagd nach Isaacs verstecktem Tagebuch. Die Suche führt das Duo durch verschlungene Pfade.
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Ghosts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany