Staffel 4Folge 7vom 12.05.2026
Der traurige FarnbyJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 7: Der traurige Farnby
20 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Die Nachbarn Henry und Margaret Farnsby schlittern in eine Ehekrise. Auslöser dafür ist Sam.
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Ghosts
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Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany