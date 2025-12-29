Gilmore Girls
Folge 19: Eine wilde Nacht
42 Min.Folge vom 29.12.2025
Lorelai trifft nach langer Zeit wieder auf ihren Ex-Freund Max, der sich sehr distanziert gibt. Sie stellt ihn zur Rede und erhält eine überraschende Antwort. Unterdessen hat Lane mit ihrer Band einen Auftritt. Genervt von ihrem koreanischen Verehrer, trinkt sie einen über den Durst und macht ihrer Mutter am Telefon ein lallendes Geständnis.
Gilmore Girls
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
