Gilmore Girls
Folge 20: Erben gesucht
43 Min.Folge vom 29.12.2025
Jess' leiblicher Vater ist in der Stadt, um seinem Sohn nach langer Zeit einen Besuch abzustatten. Luke hat jedoch Einwände gegen ein Treffen und verschweigt seinem Neffen die Anwesenheit seines Vaters. Unterdessen hoffen Lorelai und Sookie nach dem Tod der Besitzerin des Dragonfly auf eine Übernahme des Hotels, um es anschließend zu renovieren und eine Neueröffnung zu feiern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH